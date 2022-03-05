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УПЦ организовала проект поддержки пострадавших от военных действий

05.03.2022 / 10:20
УПЦ организовала проект поддержки пострадавших от военных действий
Источник: Центр информации УПЦ
Информация и новости проекта «Церковь помогает» будут размещаться на странице Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам

Украинская Православная Церковь запускает проект «Церковь помогает».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, с инициативой централизованной помощи постадавшим от военных действий выступил Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

«Тысячи украинцев за последнюю неделю оказались на грани выживания. Люди теряют жилье, не могут купить самые необходимые лекарства и пищевые продукты. В тяжелое для страны время Украинская Православная Церковь начинает гуманитарный проект «Церковь помогает» для поддержки пострадавших от военных действий», – сообщается на сайте.

Отмечается, что для реализации проекта созданы два сообщества в мессенджере Viber.

В первом сообществе «Помогите» можно опубликовать просьбу о помощи. Эти заявки будут просматривать православные волонтеры и помогать соответственно своим возможностям и расположению.

Второе сообщество «Помогаю» объединит православных волонтеров, которые будут публиковать здесь свои предложения о помощи. Пострадавшие могут просматривать эту информацию и обращаться к координаторам гуманитарных программ.

Информация и новости проекта «Церковь помогает» будут размещаться на странице Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

«Будем делать добро вместе!» – призывает Украинская Православная Церковь.

*** Во всех епархиях проходят сборы пожертвований, а также продуктов, медикаментов, теплой одежды, вещей первой необходимости, бутилированной воды. Верующие и духовенство сдают кровь для раненых и больных. Монастыри предоставляют кров беженцам, храмы с подвальными помещениями всегда открыты как бомбоубежища. Колокольни городских и сельских храмов участвуют в оповещении населения о воздушной тревоге.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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