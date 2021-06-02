Войти | Зарегистрироваться
15:13

среда,
02 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Путина подтверждают планы по нормандской встрече на уровне МИД. Даты пока нет

02.06.2021 / 14:54
Стороны нормандского формата по урегулированию на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел. Но даты такой встречи пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.

Отметим, вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Он также говорил, что Германия не предоставляла Украине никакой военной помощи, хотя и могла. В частности, Киев заинтересован в немецких военных кораблях и другом вооружении.

Источник

 

МИД, Путин, нормандская встреча
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.