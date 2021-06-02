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На Волыни суд начал рассмотрение иска о незаконном выселении из дома священника УПЦ

02.06.2021 / 14:59
На Волыни суд начал рассмотрение иска о незаконном выселении из дома священника УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На судебное заседание в качестве свидетелей вызваны староста Садова Иван Шендюх и священник местной общины ПЦУ Назар Партыка

В Волынской области состоялось подготовительное судебное заседание Луцкого горрайонного суда по иску священника Волынской епархии Украинской Православной Церкви Владимира Мелеся к общине ПЦУ в селе Садов, которая пытается выселить его семью из церковного дома.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, священник просит суд отменить решение государственного регистратора о перерегистрации права собственности на его жилой дом на общину ПЦУ.

Суд принял решение истребовать от поселкового совета копии хозяйственных книг на жилой дом. От частного нотариуса Натальи Курты суд требует копии регистрационного дела, на основании которого 15 мая 2020 года она, имея полномочия государственного регистратора, перерегистрировала дом.

На судебное заседание в качестве свидетелей вызваны староста Садова Иван Шендюх и священник местной общины ПЦУ Назар Партыка.

«Указанные документы и свидетели как раз и должны подтвердить законность или незаконность действий государственного регистратора при регистрации права собственности на жилой дом за общиной ПЦУ», - отметили в Волынской епархии УПЦ.

Как сообщалось ранее, в ночь с 14 на 15 апреля активисты ПЦУ разбили окна в доме священника УПЦ Владимира Мелеся и бросили в дом три ведра навозной жижи.

Одно из ведер с нечистотами попало на кровать дочери священнослужителя с 5-летним сыном.

Активисты ПЦУ Храм Украинской Православной Церкви в Садове захватили 2 февраля 2019 года, срезав замки. После этого продолжились попытки выселить семью священника из церковного дома.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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