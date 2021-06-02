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Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

02.06.2021 / 15:16
Временной альтернативой членства в НАТО для обеспечения безопасности Украины может стать "план Б", гарантами которого могут выступить Европейский Союз и США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованном пресс-службой главы государства.

Отвечая на вопрос, активирует ли Украина статью Североатлантического договора о коллективной обороне, если станет членом НАТО, президент заявил, что это вопрос переговоров.

"Я думаю, что это вопрос переговоров. Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну-члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?", - сказал Зеленский.

Украина, считает президент, может иметь альтернативный план обеспечения безопасности.

"Видим ли мы альтернативу Альянса? Если в этом смысл вопроса. Как выйти из сложной ситуации из-за этой угрозы, если Украина получает членство в НАТО? Я могу ответить. Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о такой план с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата", - рассказал он,

Зеленский подчеркнул, что этот план может действовать до получения Украиной членства в НАТО.

"Потому что этот план - он говорит о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня делаем - это быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о сохранении людей, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии. То есть это такой план "Б", который очень быстрый, чтобы выйти из коллапса, в котором все находятся", - отметил президент и добавил, что этот план включает в себя также гарантии военного характера и энергетической безопасности.

Источник

НАТО, Зеленский
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