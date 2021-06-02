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В Сумской духовной семинарии УПЦ рассказали о духовной помощи жертвам военных действий на востоке Украины

02.06.2021 / 15:20
В Сумской духовной семинарии УПЦ рассказали о духовной помощи жертвам военных действий на востоке Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Глава Реабилитационного центра рассказал семинаристам о методах взаимодействия с людьми, которые стали жертвами военных действий на востоке Украины

В Сумах студентам духовной семинарии рассказали о методах взаимодействия c жертвами военных действий на востоке Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sds.sumy.ua, в семинарии состоялась лекция «Посттравматический синдром людей, пострадавших в зоне АТО и ООС».

Глава Реабилитационного центра Сумской епархии протоиерей Александр Петренко рассказал семинаристам о методах взаимодействия с людьми, которые стали жертвами военных действий на востоке Украины. Также отец Александр рассказал о работе епархиального ребцентра. Студенты семинарии получили исчерпывающие ответы на все возникшие во время встречи вопросы.

Как сообщалось ранее, в Сумской области верующие Украинской Православной Церкви собрали 1 206 074 грн для онкобольных детей. Собранные средства направлены на лечение пациентов онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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