Войти | Зарегистрироваться
15:14

среда,
02 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Совет Церквей объяснил депутатам риски ратификации Стамбульской конвенции

02.06.2021 / 14:48
Совет Церквей объяснил депутатам риски ратификации Стамбульской конвенции
По мнению Совета Церквей, наибольший риск Стамбульской конвенции – это угрозы для безопасности Украины, связанные с введением гендерной идеологии

Представители Всеукраинского Совета Церквей указали народным депутатам на риски и идеологическую ангажированность Стамбульской конвенции которые, как считают религиозные деятели, делают ее ратификацию невозможной.

Как сообщает vrciro.org.ua, представители Совета Церквей на очередной встрече с межфракционным депутатским объединением «Ценности. Достоинство. Семья» заявили, что ратификация Стамбульской конвенции несет угрозы для безопасности Украины, связанные с введением гендерной идеологии.

По мнению религиозных деятелей, положения Конвенции являются прямым нарушением ст. 15 Конституции Украины, согласно которой «ни одна идеология не может признаваться государством как обязательная».

Представители Всеукраинского Совета Церквей отметили, что через такие понятия, как «гендер», «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», а также требования относительно обучения детей в школах «нестереотипным гендерным ролям» (статья 14 конвенции) украинскому обществу фактически навязывается гендерная идеология. Данная идеология предполагает замену половой идентификации женщин и мужчин на гендерную, когда человека поощряют самостоятельно выбрать себе гендер из более чем 50-ти вымышленных конфигураций.

По мнению Совета Церквей, наибольший риск Стамбульской конвенции – это угрозы для безопасности Украины, связанные с введением гендерной идеологии, которая на самом деле далека от практического решения проблем равенства прав женщин и мужчин. Поэтому религиозные деятели выступают за совершенствование национального законодательства Украины по противодействию домашнему насилию, как это делают другие страны, которые отказались от ратификации Стамбульской конвенции.

При поддержке Всеукраинского Совета Церквей в 2017 году было принято два закона: «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» и «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями».

Представители межфракционного депутатского объединения «Ценности. Достоинство. Семья» согласились, что вопрос ратификации Стамбульской конвенции является дискуссионным и требует дальнейшего обсуждения.

Источник: Inpress.ua
Совет Церквей
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.