Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: дело отправят в другой суд

Об этом сообщает hromadske

В частности, на заседании 26 декабря Переяславский райсуд не рассматривал продлении меры пресечения подозреваемым в убийстве мальчика - рассматривались только вопросы отвода двух судей.

Сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод, потому дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцом.

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность.

Отмечается, что продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез, которых отвели.

Апелляционный суд направит материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Если подозреваемым не продлят меру пресечения до 31 декабря, то все подозреваемые в убийстве выйдут на свободу.

Напомним, 5 ноября директор ГБР на брифинге рассказал, что выстрел осуществил инспектор полиции. Среди подозреваемых должность инпектора полиции занимал лишь Иван Приходько.

Инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Участниками преступления были трое взрослых мужчин, двое из них правоохранители (инспектор и полицейский). И еще один участник (четвертый) - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.

Однако оружия, из которого осуществили выстрел, правоохранители так и не нашли.

3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".

Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.

17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

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