Отобрали ключи и документы: вопреки решениям суда, адепты ПЦУ «присваивают» храмы канонической православной церкви на Винничине

Верующие села Новоживотова Винницкой области обратились к Президенту Зеленскому с просьбой способствовать скорейшему разрешению межконфессионального конфликта, потому что «ни один суд не хочет взять на себя ответственность и именем Украины принять решение вернуть законное право совершать богослужения в Новоживотовском храме общине УПЦ.

Судебные тяжбы между сторонами конфликта длятся еще с Пасхи, когда «томосеки» предъявили права на имущество сельского храма.

Об этом сообщает сайт СПЖ.

По словам настоятеля церкви Петра Монастырского, представители ПЦУ при поддержке полиции закрыли церковь и договорились, что до окончания судебного разбирательства общины не будут проводить богослужения в храме. На это время верующие УПЦ поставили палатку на церковной территории, в которой и совершали службы.

«Нас поддерживает большинство жителей села. На сборах территориальной общины было 120 человек, а когда я направил своих людей по селу с опросом, кто поддерживает каноническую Церковь, то в поддержку УПЦ подписалось более 400 человек. А на сегодняшний день еще больше поддерживают, потому что никто не ожидал такого поведения со стороны раскольников», - отметил отец Петр.

Желая отобрать храм, сторонники ПЦУ обратились в суд с требованием устранить препятствия пользования имуществом, а также отобрать у общины канонической церкви документы и ключи от Свято-Покровского храма. Но 17 декабря 2019 года суд принял решение отклонить все требования сторонников Фанара. После этого группа активистов ПЦУ решила силой отобрать церковь у селян: они незаконно проникла в Свято-Покровский храм в селе Новоживотов Оратовского района, сменила замки и закрыли его.

Протоиерей Петр Монастырский, заявил, что рейдеры планируют «освятить» отобранный храм в ближайшее воскресенье и провести там богослужение, без законных оснований, так как дело о законности перерегистрации общины еще рассматривается Верховным судом. До этого приверженцы УПЦ прошли все судебные инстанции от административного суда Винницы до районного гражданского суда, однако, правды так и не нашли.

Кстати, аналогичная ситуация произошла в селе Махновка Казатинского района Винницкой области, где адепты ПЦУ «отобрали» храм в честь святого Георгия Победоносца у прихожан УПЦ. Однако, вместо того, чтобы проводить там богослужения, сторонники ПЦУ использовали церковь в качестве склада строительных материалов.