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Зеленский уволил Трубу и поставил вместо него нардепа "Слуги народа"

28.12.2019 / 12:48
Президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Об этом свидетельсвует указ главы государства.

Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Справка: Венедиктова – заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина. Профессор, доктор юридических наук.

В 2016 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Но участие в конкурсе провалила, получив балл "меньше минимально допустимого".

К команде тогда еще кандидата в президенты Зеленского Венедиктова присоединилась в качестве эксперта по судебной реформе. В Верховную Раду прошла третьим номером в списке "Слуги народа".

Ее называли кандидатом на кресло министра юстиции в новом правительстве и главы Харьковской ОГА, однако Венедиктова не была назначена на эти должности.

Муж временной руководительницы ГБР, Денис Колесник, согласно декларации за 2018 год, работает в Харьковской киберполиции. Супруги воспитывают двоих детей.

Напомним: 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.

Источник

Зеленский, Труба, Венедиктова
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