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Зеленский подписал закон о ГБР, который увольняет Трубу

26.12.2019 / 12:17
Президент Владимир Зеленский 24 декабря подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады

Директор ГБР Роман Труба уже прокомментировал подписанный президентом закон в Telegram. По словам Трубы, со вступлением в силу закона, директор и заместители досрочно прекращают полномочия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В своей колонке для УП Труба пожаловался, что с принятием нового закона:

-вводится парламентский контроль - недопустимая норма, которая ставит в зависимость перед парламентом весь правоохранительный орган. Ведь парламент, который не имеет никакого отношения к назначению директора ГБР, отныне сможет его уволить. То есть директор должет "дружить" с депутатами;

-не усилено организационную структуру ГБР: не изменено количество терруправлений (сейчас их всего 7, и каждое охватывает несколько областей), представлено возможность создавать представительства в областях, фактически не изменено численность работников.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР.

Согласно законопроекту, действующего директора ГБР Романа Трубу и его заместителей уволят.

Также депутаты поддержали поправку, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосовали 334 депутата.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Источник

Зеленский, ГБР, Труба
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