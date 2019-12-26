Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
-
16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
-
16:17
На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
-
15:45
Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
-
17:47
Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit
- 10:54
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
12:48
Операторы АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским
-
11:46
"Нафтогаз Украины" за 9 мес. увеличил консолидированную чистую прибыль на 27%
-
11:15
Украина намерена энергомодернизировать 1 тыс. многоэтажек в 10 пилотных городах в 2020 г.
-
10:54
Энергорегулятор Украины принял окончательное решение о сертификации нового оператора ГТС
-
10:23
Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо
- 12:48
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики