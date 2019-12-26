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В Винницкой области освятили храм УПЦ

26.12.2019 / 12:08
В Винницкой области освятили храм УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель храма протоиерей Александр Лапко вместе со своими прихожанами, длительное время и трудом возводили храм в Чернятине

В селе Чернятин Винницкой митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил храм Украинской Православной Церкви в честь святого архидиакона Стефана.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Винницкой епархии.

«После богослужения митрополит Варсонофий наградил общей грамотой всю общину УПЦ в селе Чернятин, а также отметил настоятеля и всех, кто помогал в этом добром деле. Несмотря на давление некоторых недобросовестных, далеких от Церкви людей, а также их провокации, жители села Чернятин, во главе со своим священником, сохраняют верность канонической Украинской Православной Церкви»,  - отметили на сайте епархии.

Настоятель храма протоиерей Александр Лапко вместе со своими прихожанами, длительное время и трудом возводили храм в Чернятине.

Как сообщалось ранее, в Виннице на общем собрании священнослужителей Винницкой епархии, духовенство единогласно засвидетельствовало свою верность Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Источник: Inpress.ua
упц
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