В Черновицкой области сельсовет поддержал незаконную передачу земли под храмом УПЦ сторонникам ПЦУ

Незаконное решение о голосовании за землю под храмом Украинской Православной Церкви инициировано сельским головой усилит противостояния на религиозной почве в селе Михальча Черновицкой области.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии.

«Религиозная община УПЦ в честь Успения Божией Матери села Михальча судится против рейдерского захвата их прихода, несмотря на это сельский председатель Захарий Шевчук на последней сессии сельского совета поднял вопрос о передаче земли в постоянное пользование сторонникам ПЦУ», - сообщили в пресс-службе епархии.

Земля, которую рассматривали для передачи сторонникам ПЦУ, была передана еще в 1996 году в постоянное пользование верующим УПЦ.

«На сессию были приглашены наши верующие, но когда они пришли, им запретили вести видеосъемку и сразу проголосовали за закрытую сессию. После обращения в правоохранительные органы о нарушении наших прав, сердце Захария Ивановича смягчилось, и закрытую сессию он превратил в полузакрытую, пригласив 5 представителей УПЦ, и 5 ПЦУ», - отметили представители церковной общины.

По словам верующих, Захарий Шевчук был уведомлен о том, что любые вопросы, касающиеся религиозной общины храма УПЦ не могут выноситься на сессию сельсовета до завершения судебных споров по поводу смены канонической подчиненности общины против ее воли.

«На вопросы по поводу того, почему он, как председатель сельского совета, в религиозном конфликте принял одну сторону и открыто поддерживает ПЦУ, сельский председатель ответил , что он руководствуется законом. Каким законом руководствуется Шевчук, для верующих УПЦ осталось непонятным, но понятным стало только одно - законы Украины для него второстепенны», - сообщили в епархии.

Как сообщалось ранее, на Буковине глава Михальчанского сельсовета Захарий Шевчук, в подчинение которого входят села Дубовое, Заволока и Спасская, использует свои связи для оказания давления на верующих УПЦ и препятствует созданию ОТГ с соседними селами.