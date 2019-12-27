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Суд продлил арест Грищенко

28.12.2019 / 13:19
Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко ("Пума"), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области, до 24 февраля 2020 года.

Об этом шла речь на заседании суда.

Прямая речь судьи: "Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года".

Слова судьи встретили криками "Ганьба".

Напомним: 26 декабря Грищенко, которую подозревают в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области и голос которой фигурировал в телефонных разговорах по делу убийства Павла Шеремета, подтвердила, что ее муж взрывотехник и может изготовить взрывчатку.

Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. Подозрение в деле убийства Шеремета им не объявляли.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что в делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Источник 

арест, суд, Грищенко
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