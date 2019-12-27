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Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

28.12.2019 / 13:50
Заместитель главы фракция "Слуга народа" Евгения Кравчук приветствует назначение своей коллеги из фракции Ирины Венедиктовой исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

"Поздравление с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И, наконец, первая женщина во главе правоохранительного органа", - написала Кравчук на своей странице в Facebook в пятницу, 27 декабря.

Она также напомнила, что следующим по партийному списку "Слуги народа" в народные депутаты избран Александр Санченко. "Тем временем Александру Санченко приготовиться – работа в Раде уже ждет!", - написала депутат.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, Санченко был №137 в партийном списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году, он является директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Венедиктову. Венедиктова является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.

Источник 

Слуга народа, Санченко
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