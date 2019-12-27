Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

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16:47
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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16:17
На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
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15:45
Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
- 16:47
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12:17
Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий
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11:15
"Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов
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10:54
Гончарук поручил за 2 недели закрыть все нелегальные АЗС
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09:42
С начала года госбюджет недополучил 56 миллиардов, в том числе – из-за укрепления гривни
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14:46
Гончарук: в Украине не изменят правил предоставления субсидий в этом сезоне
- 12:17
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