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На Винниччине активисты ПЦУ дезинформировали полицию, сообщив, что в храме УПЦ находятся два трупа

30.10.2019 / 11:29
На Винниччине активисты ПЦУ дезинформировали полицию, сообщив, что в храме УПЦ находятся два трупа
Храм УПЦ в селе Лука-Мелешовская Источник: Центр информации УПЦ
Провокационные действия сторонников ПЦУ не увенчались успехом

В Винницкой области в селе Лука-Мелешовская сторонники Православной Церкви Украины дезинформировали полицию, сообщив, что в Спасо-Преображенском храме Украинской Православной Церкви находятся два трупа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, возглавил очередную провокацию священник ПЦУ Виктор Чверкун.

«Уже привычно, в темное время суток, прихватив с собой десяток соратников, Чверкун приехал в храм и, как и в прошлый раз, пытался попасть внутрь. Но, наверное, понимая, что очередная попытка выломать дверь приведет к вызову правоохранителей, […] решили схитрить: заезжие молодые люди сами вызвали полицию, сообщив, что в закрытом храме находятся два трупа», - рассказали в Винницкой епархии УПЦ.

Провокационные действия сторонников ПЦУ не увенчались успехом.

«Правоохранители связались с настоятелем храма (священником УПЦ – ред.), протоиереем Василием Альмухамедом, который не только подтвердил, что внутри храма есть живые люди, но и организовал телефонный разговор между полицейским и дежурным в храме. Уже несколько месяцев прихожане Преображенского храма Луки-Мелешковской добровольно несут круглосуточное дежурство, чтобы предотвратить проникновение в храм посторонних лиц в любое время», - отметили в пресс-службе епархии.

Священник ПЦУ сказал правоохранителям о том, что собирался совершить вечернее богослужение возле храма УПЦ.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в селе Лука-Мелешковская вечером 27 октября 20-30 людей во главе с клириком Православной Церкви Украины Виктором Чверкуном в очередной раз попытались захватить Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви.

Затем правоохранители приняли от священника УПЦ заявление по факту угроз, незаконного содержания и лишения свободы передвижения.

Источник: Inpress.ua
Винницкая область, УПЦ, ПЦУ
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