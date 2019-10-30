Президент Украины: главный приоритет – равные и единые правила игры для всех

Об этом сообщает Офис президента.

«Начну с главного приоритета – это равные и единые правила игры для всех. Для крупного, среднего и малого бизнеса. И украинского, и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО – все о нем говорят, но никто его не видел. Мы это изменим, так как прекрасно понимаем, что только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику, процветающую Украину», – сказал Глава государства в ходе выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Владимир Зеленский отметил, что необходимым фундаментом для равных правил игры является преодоление коррупции и эффективная работа правоохранительных органов.

«Мы проводим очищение в Генеральной прокуратуре, долгожданную реформу Службы безопасности Украины, поддерживаем полную независимость НАБУ, САП и ГБР», – отметил Президент.

Он выразил надежду, что расследование громких коррупционных дел, а также резонансных убийств: журналиста Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк и других общественных активистов будут проведены должным образом, а все виновные – наказаны.

Для того чтобы работа правоохранительных органов не была напрасной, по словам Президента, должна состояться не «фасадная», а настоящая реформа судебной системы.

«Коррумпированные суды пугают инвесторов не меньше, чем взрывы и выстрелы. Осознавая это, мы наконец запустили работу Высшего антикоррупционного суда, начали очищение Верховного Суда и всей судебной системы. К активному участию в этом процессе привлечены не только наши специалисты, но и международные эксперты», – сообщил Глава государства.

Также он напомнил, что во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли 15 млрд долларов США. С рынка было выведено около 100 банков, в частности Дельта Банк, «Надра Банк», банк «Финансы и кредит», национализирован ПриватБанк.

«В каждом из этих дел, я еще раз говорю, я буду защищать только интересы государства Украина. Интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет налогоплательщиков. Это очень важный месседж, и я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды Президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки, – нет, это неправда», – заявил Владимир Зеленский.