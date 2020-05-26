Стало известно, почему Зеленский почти полгода не подписывал налоговый законопроект

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в интервью ЭП.

"Этот вопрос (о 5 месяцах неподписания - ЭП) будет лучше адресовать Офису Президента. Могу лишь сказать, что шли консультации по поводу того подписывать или нет. В офисе шли дискуссии, вызванные определенным неудовлетворением некоторыми нормами проекта, которое высказали отдельные представители крупного бизнеса", - объясняет Гетманцев.

По его словам, президент все же решил подписать 1210, т.к часть бизнес-сообщества не была настроена радикально против законопроекта.

"Бизнес выступил не только против. Ряд ассоциаций (например, СУП) выступили против, ряд ассоциаций выступили за. Украинская Рада бизнеса и "Бизнес 100" выступили с очень взвешенными оценками.

В Американской торговой палате и Европейской бизнес ассоциации тоже сказали, что что-то им нравится, а что-то не нравится. Но ведь налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравится – любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки. И это нормально", - резюмирует глава комитета.

Напомним: 21 мая Президент Владимир Зеленский подписал данный закон

16 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Принятые во втором чтении и в целом законопроект №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и сопутствующий ему законопроект №1209-1 учитывают ряд замечаний со стороны бизнеса, однако содержат много противоречивых норм, заявила в пресс-релизе Европейская бизнес-ассоциация.

Законы (законопроекты 1210 и 1209-1) вносят изменения в администрирование налогами, в частности вводят принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определяет требования относительно мотивированности решений контролирующих органов о наложении штрафов, закрепляет перечень налоговых нарушений контролирующих органов, в том числе несоблюдение процедуры регистрации налогоплательщика и нарушения в сфере возмещения НДС.

В части имплементации положений плана BEPS законы вводят концепцию налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, вводят трехуровневую структуру документации для международных групп компаний.

Законы вносят изменения относительно налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и других налогов и сборов.

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по все местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

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