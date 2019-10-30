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Президент: Украина должна иметь сильную позицию и поддержку для завершения войны на Донбассе дипломатическим путем

30.10.2019 / 10:23
Завершение войны на Донбассе возможно только дипломатическим путем, а для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, отмечает президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента

Выступая на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе 29 октября, Глава государства подчеркнул, что главной задачей является прекращение войны на востоке и возвращение всех украинских территорий.

«Сделать это возможно только дипломатическим путем. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают, к которому прислушиваются. Быть процветающей, независимой и успешной», – отметил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно поэтому он пошел в политику.

«Более того – именно поэтому и вы сегодня здесь. Ведь мир в Украине – это залог безопасности и стабильности в Европе и в мире, а успех Украины – это и ваш успех», – отметил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам форума.

война, Донбасс, Зеленский
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