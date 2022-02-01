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На Виннитчине сторонники ПЦУ готовятся к захвату храма УПЦ

01.02.2022 / 11:45
На Виннитчине сторонники ПЦУ готовятся к захвату храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Очередное собрание членов территориальной общины, не имеющих отношения к приходу УПЦ – первый шаг к очередному этапу конфликта в селе

На Виннитчине в селе Котюжаны сторонники ПЦУ провели собрание местной громады, которое выдают за собрание Свято-Николаевской религиозной общины Могилев-Подольской епархии УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу «Перший Козацький», на собрании 30 января, которое возглавил ушедший в ПЦУ священник Александр Казмиров, рассматривали «переход» к раскольникам.

«На собрании поднимался вопрос о передаче местного старинного Свято-Николаевского храма в структуру Епифания», – сообщили в селе.

Отмечается, что очередное собрание членов территориальной общины, не имеющих отношения к приходу УПЦ – первый шаг к очередному этапу конфликта в селе. «Следуя традиционной схеме сторонников от ПЦУ, за собранием территориальной общины следует попытка незаконной перерегистрации храма, а затем силового штурма святыни», – считают верующие УПЦ.

Рейдерские атаки на храм канонической Церкви в Котюжанах начались еще в январе 2019 года, когда местные адепты ПЦУ с ушедшим в раскол Александром Казмировым безуспешно пытались отобрать храм у верующих УПЦ. Во время одного из противостояний выяснилось, что рейдеры ПЦУ не знают молитвы Господней и не носят нательные крестики.

Источник: Inpress.ua
Винницкая область, УПЦ, ПЦУ
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