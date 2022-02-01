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На Буковине назвали возможную причину пожара в храме УПЦ в Самакове

01.02.2022 / 12:05
На Буковине назвали возможную причину пожара в храме УПЦ в Самакове
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие будут строить новый храм вместо сгоревшего

Пожар, уничтоживший деревянный храм в честь Схождения Святого Духа Украинской Православной Церкви в селе Самакова на Буковине, вероятно, произошел в результате несчастного случая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархия УПЦ, из-за чрезвычайного происшествия храм, который построили 22 года назад, разрушен полностью.

Настоятель общины протоиерей Виталий Дмитрюк допускает, что пожар возник из-за неполадок с электрическим котлом, которым отапливали церковь. Прибывшие на вызов пожарные не смогли спасти храм, но не дали огню перекинуться на близлежащие жилые помещения.

Отмечается, что верующие будут строить новый храм вместо сгоревшего. «Вначале религиозная община УПЦ во главе с настоятелем протоиереем Виталием организует временное помещение, где будут совершаться богослужения», - сообщают в пресс-службе епархии.

Также Черновицко-Буковинская епархия УПЦ просит помочь со строительством храма. Перечислить средства можно на карту ПриватБанка 5168 7451 1563 6042 (Малыш Николай Николаевич).

Источник: Inpress.ua
храм, Буковина, Пожар, УПЦ
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