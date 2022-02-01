Войти | Зарегистрироваться
13:02

вторник,
01 февраля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ

01.02.2022 / 12:28
На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Освящение и Божественную литургию возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк

В Закарпатской области освящен новый престол в храме Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, престол освящен в храме Иверской иконы Божьей Матери в селе Глубокая-Долина (Терново).

Освящение и Божественную литургию возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Владыке сослужило духовенство епархии.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного князя Владимира.

В Киеве освятили накупольные кресты для храма УПЦ, который строится при больнице для ученых Национальной академии наук Украины.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 февраля
31 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.