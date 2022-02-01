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В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы нуждающимся

01.02.2022 / 12:55
В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Подопечные отделения дневного пребывания получили 30 продуктовых наборов

В Киеве Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал благотворительную помощь для подопечных Территориального центра социального обслуживания Оболонского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, подопечные отделения дневного пребывания получили 30 продуктовых наборов.

В социальной службе поблагодарили за поддержку и выразили надежду на сотрудничество и помощь нуждающимся.

Ранее в ходе благотворительного проекта УПЦ «Мы вместе, никто не одинок» подопечным Территориального центра передали оправы для очков.

Как сообщалось ранее, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал о том, что помощь для детей-сирот, инвалидов, бездомных и нуждающихся можно передать в Социальный отдел УПЦ в Киево-Печерской лавре, корпус 70а, 12 кабинет.

Также можно перечислить средства с указанием цели пожертвования.

 

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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