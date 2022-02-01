Войти | Зарегистрироваться
14:34

вторник,
01 февраля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 13-летием интронизации

01.02.2022 / 13:30
Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 13-летием интронизации
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ пожелал Патриарху Кириллу изобилия духовных и телесных сил, здравия и мира в высоком Патриаршем служении

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной избрания на Патриарший престол.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в своем поздравлении Митрополит Онуфрий отметил, что жизненный путь Его Святейшества свидетельствует о многогранности талантов.

«Ваша пастырская чуткость, мудрость и усердие к возложенным послушаниям побудили верных чад нашей Святейшей Церкви избрать Вас кормчим корабля Святой Русской Православной Церкви, где Вы являете себя добрым пастырем, полагающим душу свою за овцы своя (Ин.10:11)», - сказал Предстоятель УПЦ.

Предстоятель УПЦ пожелал Патриарху Кириллу изобилия духовных и телесных сил, здравия и мира в высоком Патриаршем служении.

Члены Священного Синода РПЦ в поздравлении Святейшему отметили его заботу о своих собратиях-сослужителях - архипастырях и пастырях, «преподавая мудрые наставления и делясь ценным духовным и житейским опытом, вникая в проблемы и со вниманием относясь к их нуждам, призывая к самоотверженному и ревностному служению».

«Вы вдохновенно проповедуете многомиллионной пастве Христа Распятого и Воскресшего, убедительно свидетельствуете о том, что вера в Спасителя и следование Его святым заповедям способны изменить и преобразить жизнь человека, наполнить ее подлинным смыслом и радостью», - подчеркнули архиереи.

Предстоятель Русской Православной Церкви обычно в дни своей интронизации совершает Божественную литургию.

В своей проповеди 27 января Патриарх Кирилл поделился воспоминанием о том, что день, когда в 2009 году Поместный собор избрал его на Московский патриарший трон, ему было нелегко пережить.

«С одной стороны, радость от сознания того, что тебя поддержали епископат, духовенство, верующий народ Церкви нашей, но, с другой стороны, ясное понимание всей той великой ответственности и тех скорбей, которыми эта ответственность сопровождается и которые в тот день были на меня по воле Божией возложены. Благодарю всех, кто принял тогда это решение, но более всего благодарю всю нашу Церковь - епископат, духовенство, верующий народ, монашествующих - за ту молитву о патриархе, которой сопровождается каждый день жизни православных людей», - отметил Предстоятель РПЦ.

По его словам, именно эта молитва и является той духовной силой, которая помогает ему осуществлять свое служение.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, интронизация, Митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 февраля
31 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.