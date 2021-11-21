Войти | Зарегистрироваться
13:13

воскресенье,
21 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

21.11.2021 / 12:45
Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий пожелал Предстоятелю РПЦ, чтобы и дальнейшее Патриаршее служение было многолетним, мирным, радостным и благословенным

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 75-летием.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель УПЦ отметил, что Патриарх с достоинством проходит все испытания, которые выпадают на его долю.

«Стези Вашей жизни и служения не были простыми, но никакие скорби и испытания не отлучили Вашу Святыню от любви Божией и Вы сегодня, с достоинством стоя на высоком свещнике Патриаршего служения, благовествуете о Христе Воскресшем, свидетельствуя ближним и дальним о том, что Христос Спаситель – Бог крепок, Властитель, Начальник мира (Ис. 9:6)», – сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий пожелал Предстоятелю РПЦ, чтобы и дальнейшее Патриаршее служение было многолетним, мирным, радостным и благословенным.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, Митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 ноября
20 ноября
19 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.