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Предстоятель УПЦ впервые помянул на литургии Предстоятелей Поместных Церквей

29.05.2022 / 17:10
Предстоятель УПЦ впервые помянул на литургии Предстоятелей Поместных Церквей
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий впервые помянул Предстоятелей Поместных Церквей на Великом входе на первой литургии, которая состоялась после Собора УПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви 29 мая возглавил богослужение в храме преподобного Агапита Печерского в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на онлайн-трансляцию богослужения на Ютуб-канале Киево-Печерской лавры, Митрополит Онуфрий впервые помянул Предстоятелей Поместных Церквей на Великом входе на первой литургии, которая состоялась после Собора УПЦ.

«Святейшие Православные Патриархи: Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Феофила, Московского и всея Руси Кирилла, Грузинского Илию, Сербского Порфирия, Румынского Даниила, Болгарского Неофита, Блаженнейшие архиепископы и епископы: Албанского Анастасия, Польского Савву, Чешских земель и Словакии Ростислава, Американского и Канадского Тихона... да помянет Господь во Царствии Своем всегда, ныне и присно и веки веков», – возгласил Предстоятель УПЦ во время Великого входа.

На Великой ектении диакон провозгласил: «О святейших Патриарсех православных и Блаженнейших Митрополитех, о господине и отце нашем Блаженнейшем Митрополите Онуфрие...».

Как сообщалось ранее, Собор УПЦ, который состоялся 27 мая в Киеве, принял дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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