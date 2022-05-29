Верующие УПЦ в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 50-летием священнической хиротонии

Верующие Украинской Православной Церкви сегодня поздравляют Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 50-летием священнической хиротонии.

На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм сотни украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию.

Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Поздравляем Вас дорогой, любящий духовный отец, Блаженнейший Митрополит Онуфрий! Многие и благая лета в здравии, терпения, мудрости и благодати Божией! Слава Богу, что у нас такой пастырь, низкий поклон нашему владыке!», - пожелала Людмила Степанюк-Якушевская.

«50 лет у Престола Божьего! Какая милость, какая благодать! Как нелегко, как ответственно!», - пишет Наталья Сачко.

Татьяна Титова пишет: «Искренние поздравления нашему Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, здравия, духовной радости, мудрости, терпения, многая и благая лета! Божьего Благословения! Спаси и сохрани, Господи, нашего Владыку! Слава Богу,что Вы у нас есть!».

Верующие благодарят Предстоятеля за молитвы и просят у Бога даровать Блаженнейшему сил на служение Богу и Украинской Православной Церкви.

«Желаю счастья, здоровья, Божьего Благословения и помощи, надежды, верности прихожан, прощения и всех благ. Пусть Господь поможет преодолеть трудности, а Пресвятая Богородица покроет своим омофором», - пожелала Блаженнейшему Оксана Семенюк.

«Пусть пример Вашей веры и преданности воле Божией зажигает огоньки веры в душах людей», - написал Ваня Кавцуняк.

Семья Георгия и Елены Головач пишут: «Многая и благая лета нашему дорогому Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Пусть Господь Бог укрепит Вас в такие тяжелые времена и подарит Вам много здоровья и сохранит нашу Церковь вместе с Вами и с братьями»

«Безграничная благодарность Богу, что в такое трудное время послал нам такого молитвенника», - отметила Ирина Гросу.

«Аксиос Аксиос Аксиос. Истинный Божий пастырь своей паствы», - написал Вадик Васильков.

Как сообщалось ранее, сегодня Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме преподобного Агапита Киево-Печерской лавры.