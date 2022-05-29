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На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

29.05.2022 / 18:50
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением духовенство и верующие сугубо молились за мир в украинской земле, за прекращение войны и военнослужащих ВСУ.

На Закарпатье в селе Оноковцы Ужгородского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь всех Карпатских святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие сугубо молились за мир в украинской земле, за прекращение войны и военнослужащих ВСУ.

В конце литургии митрополит Феодор освятил поклонный крест возле храма.

Иерарх УПЦ выразил искреннюю благодарность настоятелю храма протоиерею Петру Грига и прихожанам за труды, положенные для строительства святыни и призвал на всех собравшихся Божие благословение.

Источник: Inpress.ua
Закарпатье, УПЦ, новый храм
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