Войти | Зарегистрироваться
10:00

понедельник,
30 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Нардепа Яценко звинуватили у спекуляції на собачках

30.05.2022 / 09:09
Нардепа Яценко звинуватили у спекуляції на собачках
Народний обранець з Умані Антон Яценко вважає себе таким собі королем-благодійником Умані та й ледь на одним з хазяїв Черкаської області.

Оповідь про його піар на безпритульних тваринах опублікована у Facebook в групі «Реальні Черкаси». 

«За роки перебування при владі у багатьох народних депутатів вже виробилася звичка піаритися на усьому, що може сподобатися громаді. Ті, хто опанував основи політичного менеджменту та маркетингу, знають, що особливою симпатією у людей зазвичай користуються тварини. Цілі стрічки у соціальних мережах заповнюють фото гарненьких кошенят та щемливі історії про долі безпритульних собак», говориться в публікації. 

Але мешканцям Умані давно відомо, що народний депутат Яценко, який вже чотири каденції засідає в парламенті, далеко не завжди виконує обіцяне. Хіба що коли можна отримати за це великий зиск. «Подібна ситуація склалася, до прикладу, з побудовою притулку до тварин, який конче потрібен Умані. Як відомо, нардеп Яценко вже кілька років годує уманчан обіцянками та запевненнями, що тварини-безхатьки нарешті отримають дах над головою, харчування, медичну допомогу та й врешті – можливість знайти нових господарів».

Автор публікації нагадує, що ще 5 березня 2016 року Яценко на своїй сторінці в Facebook висловив радість з приводу розпочатої в місті програми стерилізації тварин і обіцяв докласти максимум зусиль, щоб до кінця року(!) в Умані почав працювати притулок для бездомних чотирилапих. Ну а кошти нардеп обіцяв знайти разом із місцевою владою. Загалом орієнтовна вартість будівництва становила близько 4, 77 млн. грн.

«Минули роки, а обіцянку народний депутат Яценко так і не виконав – уманські безпритульні тварини, попри обіцянки солодкоголосого піаролюбця, так і залишилися без притулку, роботи на будівництві якого були фактично припинені. А нардеп все обіцяв і обіцяє нині, нічого насправді не роблячи, - йдеться в матеріалі. - З огляду на це відвертим ліцемірством виглядають як дописи-обурення депутата з приводу фото безпритульного собаки, вбитого догхантерами, так і фотографії цуценят та кошенят, яких Яценко без кінця постить у різних групах з пропозицією вигадати ім’я або взяти тваринку у родину».

Час минає, а притулок так і не добудовують, жаліються уманчани. Та ще й невідомо куди зникли виділені на будівництво 10 млн. грн. Правда, періодично нардеп, користуючись соціальними мережами, згадує про благі наміри і знову обіцяє: притулок таки буде. Тільки от коли – вже не уточнює.

А взагалі, за даними автора, уманчани вже нарахували понад 40 обіцянок, які народним депутатом так і не були виконані. «То може годі й вірити брехунові та знову обирати його до влади?», звучить риторичне запитання.

Джерело

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 мая
29 мая
28 мая
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.