Нардепа Яценко звинуватили у спекуляції на собачках

Оповідь про його піар на безпритульних тваринах опублікована у Facebook в групі «Реальні Черкаси».

«За роки перебування при владі у багатьох народних депутатів вже виробилася звичка піаритися на усьому, що може сподобатися громаді. Ті, хто опанував основи політичного менеджменту та маркетингу, знають, що особливою симпатією у людей зазвичай користуються тварини. Цілі стрічки у соціальних мережах заповнюють фото гарненьких кошенят та щемливі історії про долі безпритульних собак», говориться в публікації.

Але мешканцям Умані давно відомо, що народний депутат Яценко, який вже чотири каденції засідає в парламенті, далеко не завжди виконує обіцяне. Хіба що коли можна отримати за це великий зиск. «Подібна ситуація склалася, до прикладу, з побудовою притулку до тварин, який конче потрібен Умані. Як відомо, нардеп Яценко вже кілька років годує уманчан обіцянками та запевненнями, що тварини-безхатьки нарешті отримають дах над головою, харчування, медичну допомогу та й врешті – можливість знайти нових господарів».

Автор публікації нагадує, що ще 5 березня 2016 року Яценко на своїй сторінці в Facebook висловив радість з приводу розпочатої в місті програми стерилізації тварин і обіцяв докласти максимум зусиль, щоб до кінця року(!) в Умані почав працювати притулок для бездомних чотирилапих. Ну а кошти нардеп обіцяв знайти разом із місцевою владою. Загалом орієнтовна вартість будівництва становила близько 4, 77 млн. грн.

«Минули роки, а обіцянку народний депутат Яценко так і не виконав – уманські безпритульні тварини, попри обіцянки солодкоголосого піаролюбця, так і залишилися без притулку, роботи на будівництві якого були фактично припинені. А нардеп все обіцяв і обіцяє нині, нічого насправді не роблячи, - йдеться в матеріалі. - З огляду на це відвертим ліцемірством виглядають як дописи-обурення депутата з приводу фото безпритульного собаки, вбитого догхантерами, так і фотографії цуценят та кошенят, яких Яценко без кінця постить у різних групах з пропозицією вигадати ім’я або взяти тваринку у родину».

Час минає, а притулок так і не добудовують, жаліються уманчани. Та ще й невідомо куди зникли виділені на будівництво 10 млн. грн. Правда, періодично нардеп, користуючись соціальними мережами, згадує про благі наміри і знову обіцяє: притулок таки буде. Тільки от коли – вже не уточнює.

А взагалі, за даними автора, уманчани вже нарахували понад 40 обіцянок, які народним депутатом так і не були виконані. «То може годі й вірити брехунові та знову обирати його до влади?», звучить риторичне запитання.

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