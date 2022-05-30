Войти | Зарегистрироваться
13:03

понедельник,
30 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черкассах УПЦ провела благотворительную акцию ко Дню защиты детей

30.05.2022 / 11:47
В Черкассах УПЦ провела благотворительную акцию ко Дню защиты детей
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка совершил молебен за мир в Украине, во время которого дети и взрослые вместе молились о прекращении войны

В Черкассах 29 мая на территории Архангело-Михайловского кафедрального собора Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция «Дети за мирное будущее».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, благотворительную акцию посвятили Дню защиты детей.

«Многие из нас, взрослых, помнит, как в детстве часто говорили, что нужно бороться за мир, беречь мир, стремиться к миру. Сейчас мы в полной мере чувствуем, что такое мир и война. В полной мере нашего сердца понимаем, как хочется мира. Мы собрались накануне Дня защиты детей, чтобы совершить молебен о мире в Украине, чтобы молитвы наших сердец вознести к небу и на нашу землю как можно скорее пришел мир», - отметил митрополит Феодосий.

Владыка совершил молебен за мир в Украине, во время которого дети и взрослые вместе молились о прекращении войны.

За богослужением пел детский богослужебный хор Духовно-просветительского Центра Черкасской епархии под руководством Ольги Васильевой и детский хор Черкасской православной гимназии под руководством матушки Марьяны Гаркавенко.

Для детей провели развлекательную программу, конкурсы, на которых дети проявляли свои таланты и способности, а также организовали угощение.

«Все участники акции остались довольны проведенным вместе досугом, а родители выразили особую благодарность организаторам мероприятия за внимание и заботу об их детях в сложное для всех нас время», - поделились в Черкасской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 мая
29 мая
28 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.