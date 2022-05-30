В Черкассах УПЦ провела благотворительную акцию ко Дню защиты детей

В Черкассах 29 мая на территории Архангело-Михайловского кафедрального собора Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция «Дети за мирное будущее».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, благотворительную акцию посвятили Дню защиты детей.

«Многие из нас, взрослых, помнит, как в детстве часто говорили, что нужно бороться за мир, беречь мир, стремиться к миру. Сейчас мы в полной мере чувствуем, что такое мир и война. В полной мере нашего сердца понимаем, как хочется мира. Мы собрались накануне Дня защиты детей, чтобы совершить молебен о мире в Украине, чтобы молитвы наших сердец вознести к небу и на нашу землю как можно скорее пришел мир», - отметил митрополит Феодосий.

Владыка совершил молебен за мир в Украине, во время которого дети и взрослые вместе молились о прекращении войны.

За богослужением пел детский богослужебный хор Духовно-просветительского Центра Черкасской епархии под руководством Ольги Васильевой и детский хор Черкасской православной гимназии под руководством матушки Марьяны Гаркавенко.

Для детей провели развлекательную программу, конкурсы, на которых дети проявляли свои таланты и способности, а также организовали угощение.

«Все участники акции остались довольны проведенным вместе досугом, а родители выразили особую благодарность организаторам мероприятия за внимание и заботу об их детях в сложное для всех нас время», - поделились в Черкасской епархии.