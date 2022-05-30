В Черкассах УПЦ провела благотворительную акцию ко Дню защиты детей

«Многие из нас, взрослых, помнит, как в детстве часто говорили, что нужно бороться за мир, беречь мир, стремиться к миру. Сейчас мы в полной мере чувствуем, что такое мир и война. В полной мере нашего сердца понимаем, как хочется мира. Мы собрались накануне Дня защиты детей, чтобы совершить молебен о мире в Украине, чтобы молитвы наших сердец вознести к небу и на нашу землю как можно скорее пришел мир», - отметил митрополит Феодосий.
Владыка совершил молебен за мир в Украине, во время которого дети и взрослые вместе молились о прекращении войны.
За богослужением пел детский богослужебный хор Духовно-просветительского Центра Черкасской епархии под руководством Ольги Васильевой и детский хор Черкасской православной гимназии под руководством матушки Марьяны Гаркавенко.
Для детей провели развлекательную программу, конкурсы, на которых дети проявляли свои таланты и способности, а также организовали угощение.
«Все участники акции остались довольны проведенным вместе досугом, а родители выразили особую благодарность организаторам мероприятия за внимание и заботу об их детях в сложное для всех нас время», - поделились в Черкасской епархии.
Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.