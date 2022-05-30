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На Днепропетровщине освятили новый храм УПЦ

30.05.2022 / 12:07
На Днепропетровщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Владимир поздравил верующих со знаменательным событием и пожелал, чтобы Господь благословил паству миром

В Днепропетровской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополит Владимир освятил Свято-Успенский храм в Вольногорске.

Иерарху УПЦ сослужило духовенство Каменской епархии.

Владыке сослужило духовенство епархии. После освящения храма архипастырь возглавил Божественную литургию, во время которой были вознесены особые прошения ко Господу о мире на украинской земле и за украинский народ.  

Митрополит Владимир поздравил верующих со знаменательным событием и пожелал, чтобы Господь благословил паству миром.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Оноковцы Ужгородского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь всех Карпатских святых.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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