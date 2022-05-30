Во Львове неизвестные устроили провокацию во время богослужения в храме УПЦ

Во Львове 29 мая неизвестные женщины устроили провокацию во время литургии в Свято-Владимирском храме Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «ДОЗОР на «Первом Казацком», в храм пришло несколько женщин, которые начали унижать и оскорблять верующих УПЦ.

Они также устроили провокацию по отношению к беженцам, которые пришли помолиться в этот храм. В результате пожилой женщине из Харьковской области стало плохо.

«Террор православной общины храма святого князя Владимира продолжается уже более 30 лет. С началом вторжения войск РФ на территорию Украины нападений на православных львовян стало значительно больше. Почти каждое воскресенье верующие УПЦ находят на храме бранные надписи. 14 мая была попытка поджога святыни. В храм приходил неадекватный мужчина, вооруженный автоматом, который угрожал прихожанам и семьям военнослужащих», - отмечается в сообщении.

Наблюдая, как радикалы каждое воскресенье пытаются сорвать богослужение в храме УПЦ, в полиции Львова приняли решение усиленно патрулировать эту территорию.