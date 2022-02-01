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В Харькове совершили первую за 100 лет литургию в университетском храме УПЦ

01.02.2022 / 14:50
В Харькове совершили первую за 100 лет литургию в университетском храме УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Университетский храм в Харькове был построен почти 200 лет назад и является старейшей в Украине церковью при высшем учебном заведении

В Харьковском национальном университете имени Каразина совершили первую за 100 лет Божественную литургию в Свято-Антониевском Университетском храме УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, богослужение возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении губительного поветрия, о прекращении вражды, о мире и любви.

В конце богослужения был совершен молебен преподобному Антонию Великому.

Университетский храм в Харькове был построен почти 200 лет назад и является старейшей в Украине церковью при высшем учебном заведении. С приходом большевистской власти богослужения в ХНУ прекратили. В 90-х годах XX века возродилась Свято-Антониевская университетская громада и в учебном заведении освятили временное помещение для богослужения.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Глубокая-Долина (Терново) митрополит Хустский и Виноградовский Марк освятил новый престол в храме Иверской иконы Божьей Матери Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
харьков, УПЦ, университет Каразина
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