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РПЦ в Иерусалиме рассказали о притеснениях христиан на Святой Земле

01.02.2022 / 15:10
РПЦ в Иерусалиме рассказали о притеснениях христиан на Святой Земле
Секретарь Русской духовной миссии выразил надежду, что с окончанием пандемии жизнь в Святой Земле в целом вернется в обычное русло

С началом пандемии участилось количество актов вандализма и попыток захвата церковного имущества на Святой Земле.

Об этом рассказал секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко), сообщает pravoslavie.ru.

«В Горненской обители только за прошедший год было 3 случая незаконного проникновения на территорию обители, один из которых был связан с попыткой вломиться в Казанский храм. На нашем подворье в Яффе в истекшем году было несколько случаев посягательства на церковное имущество и вопиющий акт вандализма, когда неизвестный, проникнув на территорию подворья, разрушил несколько крестов на православном кладбище, осквернив могилы. Подворье Миссии на берегу Галилейского озера в Магдале, широко известное нашим паломникам благодаря чудесным теплым радоновым источникам и замечательным видам на озеро, в последние годы превратилось в настоящую «горячую точку»: почти еженедельно там происходят попытки проникновения на территорию, были и акты вандализма, которые сопровождались даже угрозами в адрес живущих на Подворье сестер», - поделился игумен Никон.

По словам секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме, закрытость от внешнего мира, резкое снижение потока туристов и паломников серьезно повлияли на социальную ситуацию в Израиле: люди начали терять терпение, обострились социальные конфликты.

«Участились стычки между мусульманами и иудеями, участились случаи нападений на собственность христианских церквей и враждебности по отношению к самим христианам, увеличилось и количество актов вандализма, одним словом, в целом градус религиозной нетерпимости повысился», - отметил отец Никон.

По словам игумена, местные радикальные религиозные группы начали в резкой форме обозначать свои претензии на христианские земли и объекты недвижимости. Также многие христиане столкнулись с предвзятым отношением в государственных школах, домах престарелых, на работе.

Секретарь Русской духовной миссии выразил надежду, что с окончанием пандемии жизнь в Святой Земле в целом вернется в обычное русло.

«Эти годы показали нам, христианам, что мы не должны молчаливо переносить притеснения в Святой Земле, напротив, должны объединиться, громко и четко заявить о существующих проблемах, привлечь международные силы к решению конфликтов, разгорающихся здесь, и употребить все усилия, чтобы сохранить христианское присутствие у величайших святынь мира», - подытожил игумен Никон (Головко).

 

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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