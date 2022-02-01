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Митрополит Антоний рассказал, как равнодушие способно убивать

01.02.2022 / 15:30
Митрополит Антоний рассказал, как равнодушие способно убивать
Источник: Центр информации УПЦ
Христианам необходимо поддерживать друг друга и проявлять участие к жизни ближних

Невнимательность и равнодушие к окружающим приводят к непоправимым последствиям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Равнодушие убивает. Это не просто высказывание, а печальная правда жизни. И никакие наши добродетели, никакие посты и аскетические подвиги не загладят той вины, когда мы в своей мнимой праведности прошли мимо человека, которому нужно было - нет, не финансовая помощь, не какие-то особые условия - простое человеческое участие», - отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что в современном мире большое количество людей идут на самоубийство или убийство, как последствия ощущения бессмысленности жизни и одиночества среди социума.

«Казалось бы, а при чем здесь мы? Но в том-то и дело, что всё это происходит не внезапно и не в каком-то вакууме. Всё это назревает постепенно на глазах у десятков или сотен людей. Подумайте, насколько мы равнодушны и невнимательны к ближнему, если практически у нас на глазах вызревают страшные трагедии, а мы их не замечаем и ужасаемся уже тогда, когда поздно что-то изменить», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что христианам необходимо поддерживать друг друга и проявлять участие к жизни ближних.

«Только представьте, сколько несчастий можно было бы избежать, если бы мы хоть немного интересовались жизнью наших ближних, если бы, заметив какие-то проблемы, поговорили бы. Никакая беда из тех, о которых мы сейчас говорим, не происходила сама по себе и внезапно. Если бы только мы были внимательнее друг к другу», - отметил владыка Антоний.

Архиерей подчеркнул, что верующие люди - не просто единицы социума, не слепо-глухие индивидуальности, которые живут сами по себе.

«Мы христиане, а это значит, что все мы одно тело. Тело Церкви, тело Христово», - подытожил владыка Антоний.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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