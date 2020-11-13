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В Харькове в честь 100-летия митрополита УПЦ установят памятник

13.11.2020 / 16:00
В Харькове в честь 100-летия митрополита УПЦ установят памятник
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Никодим (Руснак) возглавлял Харьковскую епархию на протяжении 36 лет, с 1970 по 1984 и с 1989 по 2011 годы

В Харькове весной установят памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) в сквере, названном в его честь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на KHARKIV Today, об этом сообщил секретарь Харьковской епархии протоиерей Михаил Кит.

"Сам памятник будет установлен к столетию со дня рождения митрополита Никодима, 18 апреля. Он — почетный гражданин области, города. Каждый, кто соприкасался с ним по разным причинам, видел в нем действительно настоящего человека, гражданина и, конечно, митрополита", — рассказал секретарь епархии.

Он уточнил, что это будет первый памятник митрополиту Никодиму.

"Есть небольшой бюст у него на родине, в селе Давидовцы Черновицкой области. Он же там и храм построил, и школу. А это будет памятник во весь рост, почти три метра высотой, он уже отлит. Место очень хорошо подобрано, он часто бывал в этом скверике. Он, может и не думал, и не мечтал, но граждане сделали такой подарок в память о нем", — пояснил протоиерей Михаил.

Как сообщалось, на сессии Харьковского городского совета принято решение назвать сквер возле Свято-Благовещенского кафедрального собора УПЦ Митрополичим — в честь митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака).

Митрополит Никодим (Руснак) возглавлял Харьковскую епархию на протяжении 36 лет, с 1970 по 1984 и с 1989 по 2011 годы. Владыка был почетным гражданином Харькова и Харьковской области, награжден орденами Дружбы народов, Ярослава Мудрого V, IV, III и II степеней, «За заслуги» II и I степеней и др. 1 декабря 2020 года исполнится 50 лет со дня первого назначения владыки Никодима архиепископом Харьковским и Богодуховским, а 18 апреля 2021 — 100 лет со дня его рождения.

Источник: Inpress.ua
харьков, УПЦ
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