Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

"Понятно, что с появление вакцины от коронавируса будет и большая очередь стран, которые захотят получить эту вакцину. Поэтому делаем всё и надеемся получить поддержку партнеров, чтобы Украина была не в конце такой очереди, а в первых рядах", - сказал он в видеообращении, опубликованном 12 ноября на официальной странице главы государства в Фейсбук.

Зеленский напомнил, что 10 ноября обсуждал этот вопрос и во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Источник