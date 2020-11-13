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Каждый 6-й нардеп заразился СOVID-19

13.11.2020 / 16:45
За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в парламенте

Прямая речь: "Сейчас активных больных где-то 23-25, это количество меняется. А в общем за все время пандемии заболели более 70 депутатов".

По словам собеседника, в секретариате парламента активных больных по состоянию на 12 ноября более 30 человек, всего от вируса пострадали более 70 сотрудников секретариата.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив.

Заразился коронавирусоми председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее коронавирусом переболели пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие.

Источник

коронавирус, депутаты, ВР
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