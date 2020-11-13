Войти | Зарегистрироваться
17:21

пятница,
13 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Глава УПЦ митрополит Филарет по медицине призвал срочно всех надеть маски и описал реальную ситуацию по коронавирусу

13.11.2020 / 17:00
Владыка считает, что те, кто не носит маски – не любят ближних своих, а любят только самих себя

Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет просит верующих учесть тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы остановить медицинский коллапс.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, митрополит Львовский и Галицкий Филарет обратился с заявлением относительно распространения коронавируса.

По словам владыки, «сейчас мы переживаем вторую волну пандемии, о которой заранее предупреждали нас эпидемиологи. С грустью приходится констатировать, что мы подошли к ней не готовыми. Заполненность коек в опорных больницах в некоторых регионах доходит до 110%, отсутствуют свободные койки, а если есть свободные, то не все они оборудованы кислородными точками, не хватает кислорода, кислородных концентраторов».

«Но хуже всего то, что катастрофически не хватает врачей и медиков нижнего звена, так COVID-19 поразил почти 17 000 медицинских работников, с начала пандемии скончалось 150 медицинских работника. Медицинский персонал работает на пределе возможностей, люди истощены и массово увольняются», – рассказал митрополит.

Он подчеркнул, что «со всех сторон, из средств массовой информации звучат просьбы врачей о необходимости пользоваться средствами защиты - носить маски, мыть чаще руки, применять дезинфекторы и придерживаться социальной дистанции. Но почему-то люди уже перестали обращать внимание на эти призывы и позволяют себе все чаще в транспорте и общественных местах появляться без маски или носить маску неправильно».

«К сожалению подобную ситуацию мы наблюдаем и в храмах, некоторые священнослужители и верующие люди не просто игнорируют ношение масок, а также больными позволяют себе посещать богослужения и подвергать болезни своих ближних», говорит владыка.

«Вместо того, чтобы прислушаться к медикам, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизни больных в ковидных отделениях больниц, люди следуют призывам некоторых псевдо-специалистов, которые говорят о том, что маски не защищают от проникновения вируса и поэтому нет необходимости их носить. Не имея профессионального образования, не будучи специалистами по физиологии дыхания, говорят о кислородной недостаточности при ношении маски, о накоплении бактерий на ней и так далее. Эти советники приводят ложную информацию и подталкивают человека к внутреннему необоснованному бунту», – считает иерарх.

Однако, подчеркнул митрополит Филарет, «медики в своей профессиональной деятельности носят маски постоянно. Операционные бригады в больницах могут не снимать маску до 12 часов во время операции, врачи в ковидных отделениях носят их в течение суток, спасая людей, которым трудно одеть маску в течение 1 часа в транспорте или магазине».

Он также указал, что «появились призывы не выполнять рекомендации Министерства здравоохранения и ВОЗ, будто требование носить маски нарушает свободу граждан. Много об этом говорилось, но еще раз повторяю: потому, что COVID-19 у многих людей проходит без видимых симптомов, носитель вируса не знает, что он заражен, поэтому, не нося маску, он заражает всех вокруг себя. А эти люди могут иметь хронические заболевания, ослабленный иммунитет, и для них заражение коронавирусом может привести к тяжелым последствиям».

Именно поэтому, он обратился к людям, которые не считают нужным носить маску: «Обращаюсь к людям, которые не считают нужным носить маску: имейте в виду, что вы наносите вред здоровью людей, которых заразили, делаете их трудно больными инвалидами, а может и убиваете их. Вы сознательно пренебрегаете заповедями Господними: «... люби ближнего твоего - как самого себя» (Лк. 10, 27) и «не убий» (Исх.20, 13)».

Владыка считает, что те, кто не носит маски – не любят ближних своих, а любят только самих себя: «Это именно благодаря вам увеличивается количество зараженных, это благодаря вам переполнены год больницы, а врачи работают на пределе возможного».

«Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу обратиться к вам с просьбой учесть тяжелую ситуацию в нашей стране с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы лично помоч

ь остановить этот медицинский коллапс, в котором мы с вами сейчас оказались. А для этого нужно не слушать различных демагогов, а полагаться на мнение профессионалов, которые используют данные исследований доказательной медицины», – заявил архиерей.

«Будьте ответственными! Вспомним, что мы с вами - христиане, Господь наш Иисус Христос учит нас любви, милосердию и жертвенности и «все, чего хотите, чтобы вам делали люди, так и вы делайте им» (Мф.7,12)», – напомнил митрополит Филарет.

Он также отметил, что в эти трудные времена нужно «усилить нашу общую молитву о здоровье друг друга, попросить у Господа сил и терпения», помянуть тех, кто умер от коронавируса и попросить «у милосердного Господа, в Его Пречистой Матери и святых покровителей врачей их всесильной помощи для наших медиков».

УПЦ, Митрополит Филарет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.