Морской трибунал ООН разделил дело о захвате Россией украинских моряков - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что Арбитраж рассмотрит предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предыдущем этапе производства.

«Практика разделения производства распространена в международном арбитраже. Напомним, что другие дела Украины рассматривались по аналогичным механизмам и нами были успешно преодолены юрисдикционные замечания Российской Федерации как в Международном Суде ООН, так и по иску в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе напомнили, что Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации за незаконный захват ею трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в апреле 2019 года. В Международном трибунале по морскому праву Украина добилась оперативной выдачи знакового приказа о применении временных мер. Почти единогласно, 19 голосов к одному (против был только российский судья), суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, который содержит изложение фактов, обоснование юридической позиции, доказательство и свидетельство.

Наконец во внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем удерживая украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

Источник