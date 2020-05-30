В УПЦ отметили, что те, кто верят в мировые заговоры, не ищут Христа

Сосредотачиваясь на признаках последних времен и поиске мировых заговоров, люди теряют самое важное в своей жизни — следование за Христом. Они, к сожалению, ищут не Христа, а ожидают пришествия антихриста.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и опеке медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет в комментарии интернет-изданию «Фома».

«Помню, я был на Афоне и старец Макарий из Сербской кельи Маруда сказал мне такую фразу, цитирую ее буквально: «Бедные эти люди, ожидающие последних времен, нет Христа в их душе». Когда я спросил: «Почему?», старец ответил: «Потому что антихрист у них в уме, а не Христос. Все сознание и сердце христианина должно быть пронизано Христовой любовью, а тот разум и сердце, которые находятся в поисках последних времен, не имеют любви, они находятся в злобе и ненависти ко всем окружающим, там нет любви». Этими словами старец предупреждает нас, как хитро поступает дьявол. Ведь он может находиться в нашей жизни, там, где должен быть Бог, — в разуме и сердце. И он очень хочет занять место Христа в нашем разуме и завладеть человеческим сознанием», - рассказал владыка Филарет.

Архиерей отметил, что важно защищать интересы Церкви.

«В то же время я осознаю, что под любой личиной, даже самой праведной, может скрываться все что угодно, в том числе и направленное на унижение Церкви и преследование христиан. Мы должны быть к этому внимательны и готовы и, если это необходимо, защищать интересы Церкви, а не пугать друг друга, проповедуя мировые заговоры», - сказал он.

Митрополит Филарет прокомментировал вопрос тотального контроля.

«Кто вообще нам, христианам, сказал, что жить будет легко и нас не будут ни в чем контролировать, — не только в последние времена, а вообще всегда? Как мы знаем, Господь в Своих последних беседах с учениками о многом предупредил, рассказал о предстоящих испытаниях для каждого, кто следует за Христом. И Он так же сказал нам: «Не бойтесь», — этот посыл прослеживается во всем Евангелии и во всех словах, обращенных к человечеству.

Чего бояться верующему человеку? О какой свободе и о каком тотальном контроле многие говорят? Неужели всего того, чего боятся люди, не видит и не знает Бог, или нам есть что скрывать от внешних? Мы должны бояться своего двуличия, когда в главном кажемся праведными, а во второстепенном ведем неправедную жизнь», - подытожил он.