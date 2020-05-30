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День Киева отпразднуют онлайн: даже "Пробег под каштанами"

29.05.2020 / 16:15
Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в этом году празднования Дня Киева 31 мая состоится в онлайн формате, а массовые мероприятия в воскресенье будут запрещены.

Об этом шла речь на брифинге городского головы 28 мая

Прямая речь: "В последнее воскресенье мая Киев традиционно отмечает день рождения города. В этом году он приходится на 31 мая. Обычно в столице происходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки, "Пробег под каштанами". Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. И день Киева будем праздновать в онлайн формате...

Традиционный "Пробег под каштанами" - состоится тоже в онлайн формате. Там есть интересная задумка. За всех киевлян будут бежать несколько человек. Улицы перекрывать не будут".

Организаторы пробега предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос - 100 гривен. Средства, по словам мэра, направят на нужды украинских врачей и медучреждений.

Также, в рамках празднования, на телеканале "Киев" будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей.

Кличко рассказал, что столичные коллективы до 31 мая создают праздничные ролики, которые обнародуют на страницах в социальных сетях, на своих Youtube-каналах и сайтах.

Кроме того, с 31 мая в Киеве начнут работать фонтаны.

В этот день город усиленно будут патрулировать наряды полиции и муниципальной стражи, в то же время въезд в Киев ограничивать не будут.

Кличко обещал, что в следующем году день столицы отметят традиционно - "массово и весело".

Напомним: подробную программу празднования 27 мая публиковали в КГГА.

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Киев, День Киева, День
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