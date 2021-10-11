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Харьковская семинария УПЦ отметила 25-летие восстановления

11.10.2021 / 12:10
Харьковская семинария УПЦ отметила 25-летие восстановления
Источник: Центр информации УПЦ
Ректор семинарии митрополит Онуфрий поздравил всех преподавателей и воспитанников с юбилеем и вручил преподавателям семинарии церковные награды

В Харькове в Свято-Покровском мужском монастыре прошли торжества по случаю 25-летия деятельности Харьковской духовной семинарии после восстановления в 1996 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой www.eparchia.kharkov.ua, в этот день митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил первокурсников семинарии на ношение подрясников.

После этого совершили Божественную литургию, за которой помолились о прекращении губительного поветрия, об искоренении вражды, о мире и любви.

Торжества по случаю юбилея семинарии продолжились в актовом зале архиерейской резиденции.

Протодиакон Максим Талалай выступил с докладом на тему ««Поминайте наставников ваших...»(Евр. 13: 7). Почившие в Господе преподаватели Харьковской духовной семинарии, возрожденной в 1996 году», а также было зачитано приветствие с от Учебного комитета Украинской Православной Церкви и других духовных учебных заведений.

Ректор семинарии митрополит Онуфрий поздравил всех преподавателей и воспитанников с юбилеем и вручил преподавателям семинарии церковные награды.

Источник: Inpress.ua
харьков, УПЦ, семинария
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