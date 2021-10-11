Митрополит Онуфрий рассказал о важности быть благодарным Богу

Кто смиренный и благодарен Богу за то, что имеет, получает еще больше благодеяний.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель УПЦ рассказал о духовных уроках Евангельской притчи о чудесной ловле рыбы (Лк. 5: 1-11). По его словам, первое, чему учит эта Евангельская история, – это сила веры.

«Вера человека делает способным вместить невместимое. В Евангелие говорится, что праведники верой «силу огненную тушили, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне» (Евр. 11: 34). Вера делает человека победителем над дьяволом и над всяким злом мира. Вера делает человека способным вместить в себе вечную жизнь и вечное спасение», – сказал владыка.

Как напомнил Блаженнейший, есть вера ума и вера сердца. «Вера ума – это когда признаем Бога, но не живем по правилам веры, а живем по своим правилам. Эта вера недостаточна для спасения. Вера сердца рождается от исполнения Божественных заповедей», – пояснил он.

Второй урок, который получаем в этой притче, – надо стремиться к смирению.

«Все живем Божьей милостью, Божьей силой, Божьей благодатью», – подчеркнул Предстоятель и заметил: «Если человек правильно организует свою духовную жизнь, то духовные подвиги увеличивают в нем смирение. Нужно осознанно сказать: «Господи, я недостоин того, что имею!». Правильное духовное устройство христианина, когда он считает себя недостойным Божественных даров».

Как подчеркнул Предстоятель, если будем жить по Закону Божьему и верой сердца, критически смотреть на себя, то в нас будет рождаться смирение. Тогда будем понимать, что окружены дарами Божьими, и будем благодарны Ему.

«Тот человек, который смиряется и благодарит Бога за то, что имеет, получает больше благодеяний Божьих. А тот, кто не благодарит, а сетует, – теряет и то, что имеет. Поэтому нужно благодарить за все Бога, жить по заповедям Божьим, и Бог всегда будет с нами», – подытожил Митрополит Онуфрий.