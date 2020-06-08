На Троицу сторонники ПЦУ на Волыни не провели богослужений в храме, который отобрали у УПЦ

На Волыни сторонники Православной Церкви Украины не провели богослужений на Троицу в храме, который ранее отобрали у Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, 7 июня, когда вся полнота Православной Церкви празднует один из двунадесятых праздников - день Святой Троицы, сторонники ПЦУ села Садов Волынской области не совершали богослужения в отобранном ими храме.

«Как сообщили в общине ПЦУ, богослужения 7 июня не произошло в связи с тем, что местный священник ПЦУ находится на больничном. Между тем, старожилы села вспоминают, что их храм не закрывался даже во времена гонений Советского Союза, и богослужения в нем совершались всегда», - рассказали в пресс-службе Волынской епархии.

В настоящее время открыто уголовное производство и осуществляется досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий, подделки документов о незаконном оформлении общиной ПЦУ права собственности на жилой дом, в котором проживает протоиерей Владимир Мелес вместе со своей семьей.

В то время, как активисты ПЦУ не проводили богослужений, верующие общины Украинской Православной Церкви собрались на праздничную литургию во временном помещении, оборудованном под храм.