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Черниговская епархия УПЦ оказывает помощь бездомным, семьям ромов и людям с инвалидностью

08.06.2020 / 16:00
Черниговская епархия УПЦ оказывает помощь бездомным, семьям ромов и людям с инвалидностью
Черниговщина Источник: Центр информации УПЦ
УПЦ оказывает помощь бездомным и людям с инвалидностью

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви оказывает помощь социально незащищенным жителям региона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Социально-гуманитарного отдела Черниговской епархии в Фейсбук, 6 июня община храма в честь Архистратига Михаила Чернигова передала продуктовую помощь центру социальной адаптации бездомных.

До этого, 4 июня, по просьбе местного Департамента культуры и туризма, национальностей и религий, социальный отдел Черниговской епархии оказал продуктовую помощь нуждающимся семьям ромов.

Также 1 июня гуманитарная помощь от УПЦ была передана Черниговскому городскому общественному объединению инвалидов "ШАНС".

Источник: Inpress.ua
ромы, УПЦ, Черниговщина
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