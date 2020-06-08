Черниговская епархия УПЦ оказывает помощь бездомным, семьям ромов и людям с инвалидностью

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви оказывает помощь социально незащищенным жителям региона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Социально-гуманитарного отдела Черниговской епархии в Фейсбук, 6 июня община храма в честь Архистратига Михаила Чернигова передала продуктовую помощь центру социальной адаптации бездомных.

До этого, 4 июня, по просьбе местного Департамента культуры и туризма, национальностей и религий, социальный отдел Черниговской епархии оказал продуктовую помощь нуждающимся семьям ромов.

Также 1 июня гуманитарная помощь от УПЦ была передана Черниговскому городскому общественному объединению инвалидов "ШАНС".