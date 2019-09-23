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На Закарпатье священники УПЦ впервые массово крестили детей-ромов

23.09.2019 / 16:33
На Закарпатье священники УПЦ впервые массово крестили детей-ромов
Священники УПЦ крестили детей-ромов / Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Семьи поселения ромов получили в дар икону Божией Матери

На Закарпатье в Мукачево, 22 сентября, впервые было совершено массовое крещение детей из национального поселения ромов.

Крещение состоялось по инициативе главы епархиального молодежного отдела УПЦ архимандрита Агапита (Шпиняка) и настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Ярослава Поповича, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

«Священники совершили таинство крещения на территории поселения. Крестными родителями стали участники Иршавской молодежки. Едва ли не впервые в истории полинациональных меньшинств было совершено массовое крещение в соответствии с канонами православной Церкви», – сообщили в епархии.

После крещения каждый ребенок получил благословение и нательный крестик. Матерям новокрещенных вручили подарки, а для детей организовали сладкий стол.

Семьи поселения ромов получили в дар икону Божией Матери.

Источник: Inpress.ua
дети, крещение, ромы, Закарпатье, УПЦ, Мукачево
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