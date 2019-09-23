На Закарпатье священники УПЦ впервые массово крестили детей-ромов

На Закарпатье в Мукачево, 22 сентября, впервые было совершено массовое крещение детей из национального поселения ромов.

Крещение состоялось по инициативе главы епархиального молодежного отдела УПЦ архимандрита Агапита (Шпиняка) и настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Ярослава Поповича, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

«Священники совершили таинство крещения на территории поселения. Крестными родителями стали участники Иршавской молодежки. Едва ли не впервые в истории полинациональных меньшинств было совершено массовое крещение в соответствии с канонами православной Церкви», – сообщили в епархии.

После крещения каждый ребенок получил благословение и нательный крестик. Матерям новокрещенных вручили подарки, а для детей организовали сладкий стол.

Семьи поселения ромов получили в дар икону Божией Матери.