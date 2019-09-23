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Зеленский разрешил ездить на "нерастаможках" еще три месяца

23.09.2019 / 16:17
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроект №1030 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" был принят парламентом 12 сентября.

Авторы законопроекта подчеркивают, что это отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать сроки периода освобождения владельцев "евроблях" от штрафов.

В законопроекте говорится, что растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним: 22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств.

Источник 

штраф, евробляхи, растаможка
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