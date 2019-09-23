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2,5 тыс верующих УПЦ отправляются в паломничество по Святой Земле

23.09.2019 / 15:46
2,5 тыс верующих УПЦ отправляются в паломничество по Святой Земле
Молебен перед паломнической поездкой на Святую Землю Источник: Центр информации УПЦ
В период еврейского Нового года благодаря специально организованным перелетам верующие УПЦ могут сэкономить и совершить паломничество на Святую Землю по доступной цене

2,5 тыс верующих Украинской Православной Церкви С 25 сентября по 3 октября совершат паломническую поездку по Святой Земле, организатором которой выступил паломнический центр УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Паломнический центр отправляет на Святую Землю 22 группы, каждая группа состоит из 50-60 верующих.

«Человека меняет путь, по которому он идет. В нашем паломничестве на Святую Землю есть цель – прикоснуться к местам, где ходил Спаситель Иисус Христос, но главное – к тому месту, где Он был Распят, где было положено Его Пречистое Тело и к тому месту, где Он Воскрес», – сказал директор паломнического отдела УПЦ Владимир Телиженко.

Он объяснил, что в дни Рош ха-Шана (еврейского Нового года) хасиды организовывают чартерные перелеты из Тель-Авива в Киев. Этот еврейский праздник в жители Израиля празднуют в разные дни, но всегда – осенью. Именно в этот период благодаря специально организованным перелетам верующие УПЦ могут сэкономить и совершить паломничество на Святую Землю по доступной цене.

Источник: Inpress.ua
паломничество, УПЦ, Святая Земля
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