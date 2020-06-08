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В Вознесенске построят храм в честь Святой Троицы

08.06.2020 / 15:20
В Вознесенске построят храм в честь Святой Троицы
Вознесенск Источник: Центр информации УПЦ
В Вознесенске освятили место под строительство храма Святой Троицы

Чин основания нового храма Украинской Православной Церкви совершил правящий архиерей Вознесенской епархии архиепископ Алексий (Шпаков).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Вознесенской епархии, 7 июня, в День Святой Троицы, архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий совершил чин основания храма в честь Святой Троицы в городе Вознесенск.

Владыка Алексий подчеркнул, что «это очень важное событие не только для нашей епархии, а для всего мирового Православия».

«Мы видим, что сейчас нагнетается обстановка и притесняется Православная Церковь. Но, тем ни менее, нашлись те люди, которые имеют благое и непринужденное намерение, чтобы построить не просто дом, а дом имени Божьего. Сегодня мы с вами освятили это место, вложили святые мощи в это место. Будем молиться впредь, чтобы Господь укрепил всех строителей, благоукрасителей, и чтобы Господь всем нам дал сил также помогать в этом великом и праведном деле», – сказал он.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ, Вознесенск
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